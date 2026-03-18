Cầm cố điện thoại rồi rủ thiếu niên 15 tuổi vào tiệm cướp lại

Ngày 18/3, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp mở phiên xét xử đối với Nguyễn Bảo Long (20 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) về tội Cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 26/8/2025, Long đến tiệm cầm đồ H.M. tại phường Tân Lập để cầm cố chiếc điện thoại iPhone 14 ProMax.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Bảo Long (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk).

Khoảng 19h ngày 26/8/2025, do thiếu tiền để chuộc lại điện thoại nên Long nảy sinh ý định sẽ cướp lại. Để thực hiện, Long sang nhà hàng xóm gặp em P.T.G.H. (15 tuổi) và nói "mày đi mua đồ với anh".

Trên đường di chuyển, Long kể về việc hết tiền chuộc lại điện thoại, bàn với H. về kịch bản cướp lại tài sản. Theo đó Long đưa giấy tờ cho H. vào cửa hàng. H. sẽ vờ nói với chủ tiệm đưa điện thoại để xem, sau đó giật điện thoại chạy nhanh ra bên ngoài, có Long chờ sẵn để chở đi tẩu thoát.

H. đồng ý thực hiện theo kịch bản.

Khoảng 21h cùng ngày, H. bịt khẩu trang và vào cửa tiệm cầm đồ. Tại đây, H. thực hiện như Long đã hướng dẫn rồi giật điện thoại bỏ chạy.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã chấp nhận quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Long 1 năm 9 tháng tù về tội Cướp giật tài sản.

Riêng P.T.G.H. là đồng phạm trong vụ án nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan chức năng cho giáo dục tại địa phương.