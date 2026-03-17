Lĩnh án tù vì lái xe tải gây tai nạn làm 2 người tử vong

Ngày 17/3, TAND khu vực 3 (tỉnh Cà Mau) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hai (40 tuổi, trú tại phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau) 1 năm 9 tháng tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Phiên tòa xét xử tài xế ô tô tải gây tai nạn khiến 2 người tử vong (Ảnh: CTV).

Khoảng 17h30 ngày 15/2/2025, Nguyễn Văn Hai điều khiển ô tô tải lưu thông trên tuyến đê quốc phòng hướng từ xã Đá Bạc về xã Khánh Hưng.

Trong quá trình di chuyển, do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ được tay lái, Hai điều khiển xe đi lấn sang phần đường bên trái và xảy ra va chạm với xe máy đi hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hai nạn nhân là ông H.V.D. (người điều khiển xe máy) và ông N.V.N. (ngồi sau). Xe máy của nạn nhân cũng bị hư hỏng nặng.

Sau vụ việc, Hai thành khẩn khai báo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo cũng khắc phục hậu quả cho gia đình hai nạn nhân hơn 300 triệu đồng.