Khởi tố giám đốc công ty xăng dầu cùng đồng phạm mua bán hơn 4.600 hóa đơn

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 6 bị can, bắt tạm giam 3 bị can là giám đốc một công ty xăng dầu và 2 giám đốc hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hợp tác xã An Phát Khánh EMT Đà Nẵng, do ông Lưu Viết Dũng (48 tuổi, trú tại Hà Nội) làm giám đốc; Hợp tác xã Ngũ Hành Sơn do bà Vũ Thị Quỳnh Hương (68 tuổi, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) làm giám đốc, cùng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, trụ sở tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, Đà Nẵng.

Công an Đà Nẵng thi hành quyết định khởi tố với các bị can trong vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trong quá trình hoạt động, nhằm hợp thức hóa chi phí, cân đối doanh thu và giảm số thuế phải nộp, từ tháng 6/2020 đến tháng 3/2025, ông Dũng và bà Hương đã chỉ đạo nhân viên liên hệ với Công ty TNHH Quốc Việt New (kinh doanh xăng dầu), do ông Nguyễn Hữu Thạch (58 tuổi, trú tại phường Liên Chiểu, Đà Nẵng) làm giám đốc, để mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã mua bán tổng cộng 4.649 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn hơn 8,9 tỷ đồng.