Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp nhận hối lộ trong đường dây "chạy thầu"

Trong vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT), Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị, địa phương có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi Đưa hối lộ và Nhận hối lộ liên quan nhiều dự án thủy lợi.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, bị can Nguyễn Văn Dân (Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty Hoàng Dân) bị cáo buộc đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho một số lãnh đạo Bộ NN&PTNT, lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ NN&PTNT) và lãnh đạo các ban quản lý dự án.

Từ đó, doanh nghiệp của Dân trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án thủy lợi, do các ban quản lý và xây dựng công trình thủy lợi thuộc Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư.

Ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Ảnh: N.E.).

Cụ thể, tại gói thầu số 13 và 17 thuộc dự án hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk), cơ quan điều tra cáo buộc trước thời điểm tổ chức đấu thầu, Nguyễn Văn Dân đã gặp, đề nghị ông Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) và Lê Văn Hiến (cựu Giám đốc Ban 8) tạo điều kiện để Công ty Hoàng Dân trúng thầu. Đổi lại, doanh nghiệp sẽ chi tiền cho chủ đầu tư.

Quá trình lập hồ sơ, Công ty Hoàng Dân được xác định đã dùng file dự toán gói thầu do cán bộ Ban 8 cung cấp để lập hồ sơ dự thầu, đồng thời lập khống hồ sơ năng lực, kinh nghiệm thi công các dự án tương tự để tham gia đấu thầu và trúng thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 72,8 tỷ đồng.

Khoảng tháng 7/2014, Nguyễn Văn Dân nhiều lần gặp và đưa tiền cho ông Lê Văn Hiến 3 tỷ đồng, Trần Tố Nghị 3 tỷ đồng và Mai Quang Vượng (nguyên Phó Giám đốc Ban 8) 2 tỷ đồng.

Đối với gói thầu số 36 thuộc dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), kết luận nêu, ông Trần Tố Nghị thực hiện theo chỉ đạo của ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, để cấp dưới cung cấp file dữ liệu dự toán gói thầu đã được phê duyệt cho Liên danh Thủy lợi 4 lập hồ sơ dự thầu, rồi được phê duyệt trúng thầu.

Thời điểm này, Lê Quang Thế (cựu Chủ tịch Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP) cùng cấp dưới bị cáo buộc đã thỏa thuận, thống nhất với Nguyễn Văn Dân về việc thông đồng, chi tiền cho chủ đầu tư để được trúng thầu.

Quá trình thi công, Tổng công ty Thủy lợi 4 chi cho Nguyễn Văn Dân 8 tỷ đồng theo thỏa thuận và chuyển nhượng thầu; sai phạm trên đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 51,4 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, Nguyễn Văn Dân nhiều lần đưa tiền cho ông Hoàng Văn Thắng, tổng cộng 200.000 USD và 500 triệu đồng.

Bị can Dân còn bị cáo buộc đưa 10 tỷ đồng cho ông Trần Tố Nghị; 2 lần đưa tổng 10 tỷ đồng cho Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ NN&PTNT), kiêm Giám đốc Ban 4, (sau đó Thanh trả lại 5 tỷ đồng); và đưa 5 tỷ đồng cho Hoàng Xuân Thịnh, cựu Phó Giám đốc Ban 4.

Tại gói thầu số 21 thuộc dự án hồ Bản Lải (Lạng Sơn), Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban 2) bị cáo buộc thỏa thuận với Nguyễn Văn Dân về việc nhận 3% giá trị hợp đồng để liên danh (có Công ty cổ phần Sông Đà 5) trúng thầu. Sai phạm ở gói này được xác định gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 111,3 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, Nguyễn Văn Dân bị cáo buộc đưa Trần Văn Lăng 11,1 tỷ đồng và 100.000 USD. Trong tổng số tiền nhận được, ông Lăng đưa cho ông Hoàng Văn Thắng 50.000 USD. Ngoài ra, Dân đưa Phạm Đông Phương, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2, tổng cộng 5 tỷ đồng, sau đó Phương trả lại 1 tỷ đồng.

Với gói thầu số 17 thuộc dự án hồ Cánh Tạng (Hòa Bình), Công ty Hoàng Dân bị cáo buộc đã dùng file dự toán để lập hồ sơ dự thầu, đồng thời lập khống hồ sơ năng lực, kinh nghiệm để liên danh Hoàng Dân - Trường Sơn - Thủy lợi 4 trúng thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 16 tỷ đồng.