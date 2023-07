Buôn bán 800 kíp mìn nổ, trốn truy nã gần 30 năm vẫn bị bắt

Ngày 20/7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết các trinh sát hình sự thuộc Công an huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã bắt giữ Đỗ Thị Dung (sinh năm 1952, đối tượng trốn truy nã 28 năm).

Theo hồ sơ của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai, đầu tháng 1/1995, Đỗ Thị Dung đã mua 800 kíp mìn nổ rồi mang bán cho Bùi Thị Cúc (sinh năm 1928) với giá 2,6 triệu đồng. Sau đó, Cúc bị công an bắt khi đang trên đường vận chuyển mang thuốc nổ đi bán.

Khi Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Dung, đối tượng này bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Đỗ Thị Dung trốn truy nã 28 năm, vừa bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Lào Cai).

Công an sau đó ra quyết định truy nã Đỗ Thị Dung về tội Buôn bán chất nổ.

Sau 28 năm bị truy nã, chiều 19/7, các trinh sát hình sự thuộc Công an huyện Bảo Thắng phát hiện Đỗ Thị Dung đang ở thôn Hải Sơn 1 (xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) nên đã tiến hành bắt giữ.

Công an huyện Bảo Thắng đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra theo quy định.