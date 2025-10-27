Bốn người nước ngoài đâm gục tài xế taxi ở Lạng Sơn vì nghĩ bị lừa bán

Ngày 27/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, truy tìm, tạm giữ 4 người nước ngoài liên quan vụ án giết người xảy ra trên tuyến quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Đông Kinh.

Theo Công an Lạng Sơn, vào khoảng 23h10 ngày 26/10, anh H.Đ.Q. (45 tuổi) lái xe container trên quốc lộ 1A khi đi đến km25+500 thuộc địa phận thôn Nà Thà, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn phát hiện ô tô con lao sang bên kia đường, có người trong xe mở cửa bỏ chạy.

Anh Q. dừng lại kiểm tra thấy người lái xe bị thương nặng vùng cổ nên đã đưa đi cấp cứu và trình báo công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỗ trợ đưa nạn nhân là anh Nguyễn Văn Định (40 tuổi, trú tại phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh, là lái xe taxi) đi cấp cứu và truy tìm các đối tượng gây án.

Các đối tượng liên quan đến vụ án tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tạm giữ 4 người nước ngoài nghi vấn có liên quan đến vụ án.

Theo điều tra ban đầu, thông qua môi giới, nhóm người này đã vượt biên vào Việt Nam để tìm việc làm.

Sau đó cả nhóm được anh Nguyễn Văn Định điều khiển ô tô đến đón và đưa đi theo quốc lộ 1A hướng về Hà Nội.

Do nghĩ rằng mình đang bị lừa bán, các đối tượng đã khống chế và dùng dao đâm vào cổ khiến anh Định trọng thương, nhằm mục đích để chạy thoát thân (không phải để cướp tài sản như thông tin ban đầu).

Anh Định đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và đã qua cơn nguy kịch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.