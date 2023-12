Bốn đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài lĩnh 18 năm tù

Ngày 6/12, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo gồm: Lê Sét Sấm (SN 1969, trú tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Văn Nhiều (SN 1990) và Huỳnh Thị Kim Trinh (SN 1967), cùng trú xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang); Bóp (SN 1988, trú xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, Gia Lai) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo cáo trạng, Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện 4 người, gồm: Rơ Châm M. (SN 1979, trú xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) và Tôk (SN 1988, trú xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa), đều ở tỉnh Gia Lai cùng 2 con (SN 2011 và 2018), trốn đi nước ngoài nên phối hợp truy đuổi.

Nhóm bị cáo tổ chức cho hàng chục người vượt biên trái phép ra nước ngoài (Ảnh: Chí Anh).

Sáng 18/5, khi 4 người nêu trên đi đến TPHCM thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng bắt giữ Lê Sét Sấm là người tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Quá trình điều tra xác định, tháng 12/2022, Nghiêm (bạn của Lê Sét Sấm, không rõ nhân thân, sống tại Campuchia) rủ Sấm đưa người dân thuộc đồng bào dân tộc thiểu số trốn sang Thái Lan.

Sấm đồng ý‎ và sẽ thay Nghiêm đưa người từ Việt Nam sang Campuchia. Sấm yêu cầu tiền công đưa người trốn sang Campuchia với giá là 5 triệu đồng/người lớn, trẻ em đi cùng được miễn phí.

Đồng thời, Sấm thu mỗi người 20 triệu đồng để lấy tiền chi phí trong quá trình tổ chức trốn như: mua vé xe, ăn, uống, thuê nhà nghỉ, phí đưa người qua biên giới Việt Nam - Campuchia. Số tiền còn dư, Sấm đưa lại cho những người đi.

Từ tháng 2 đến tháng 5, các bị cáo Sấm, Nhiều, Trinh đã tổ chức 5 đợt, đưa 20 lượt người ở tỉnh Gia Lai trốn đi Campuchia rồi sang Thái Lan trái phép. Trong đó, nhóm đối tượng đã tổ chức thành công 4 đợt với 16 người, đến lần thứ 5 thì bị phát hiện và bị bắt giữ.

Sấm thu lợi bất chính 80 triệu đồng, Nhiều 900.000 đồng, Trinh thu lợi hơn 2,7 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên Lê Sét Sấm 9 năm tù, Nguyễn Văn Nhiều và Huỳnh Thị Kim Trinh cùng mức án 7 năm 6 tháng tù, Bóp 12 tháng tù cùng về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.