Bịt mặt, dùng dao bầu chặn đường người dân cướp tài sản

Ngày 19/7, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho hay, Công an huyện Kiến Xương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Thanh Điền (22 tuổi), trú tại thôn Tam Đồng, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải về tội Cướp tài sản.

Đối tượng Đặng Thanh Điền tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Thái Bình).

Trước đó, vào khoảng 8h sáng 7/7, một người dân trên đường đi làm, đến đoạn đường đê Trà Lý thuộc địa phận thôn Đông Thổ, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, bất ngờ bị một thanh niên bịt mặt, mặc áo chống nắng, đi xe máy không có biển kiểm soát, dùng dao bầu đe dọa chiếm đoạt số tiền 1,6 triệu đồng, một lắc tay và một dây chuyền.

Nhận tin trình báo, Công an huyện Kiến Xương vào cuộc điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên là Đặng Thanh Điền.

Tại cơ quan công an, Đặng Thanh Điền khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Từ đầu tháng 7/2023 đến khi bị bắt Điền đã gây ra 2 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Kiến Xương.

Công an huyện Kiến Xương khuyến cáo, để phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật tài sản, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa các loại tội phạm, khi tham gia giao thông không nên đeo túi xách, ví tiền trên vai hoặc treo trên xe; không nên để lộ những trang sức có giá trị (khuyên tai, vòng vàng, dây chuyền...).