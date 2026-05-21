Bị tấn công, chủ nhà chém khách tử vong

Tối 21/5, Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ Nguyễn Văn Hướt (49 tuổi, trú tại ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Giết người.

Theo công an, khoảng 13h30 ngày 19/5, Nguyễn Văn Hướt tổ chức ăn nhậu tại nhà riêng cùng 6 người bạn. Trong nhóm khách có ông L.X.C. (40 tuổi, ngụ ấp Trung Thành, xã Trường Xuân) và một người tên Giang đi cùng.

Đối tượng Nguyễn Văn Hướt (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong lúc uống rượu, giữa ông C., Giang và một người trong bàn xảy ra cự cãi lớn tiếng liên quan đến việc nợ nần.

Thấy nhóm khách gây mất trật tự, Hướt yêu cầu ông C. và Giang ra ngoài giải quyết, không chửi bới trước cửa nhà mình. Tuy nhiên, hai người này lại quay sang lớn tiếng thách thức đánh nhau với Hướt.

Thấy vậy, Hướt đứng lên đi ra ngoài thì bị ông C. dùng thanh gỗ tấn công. Bực tức, Hướt chạy vào nhà lấy dao phát cỏ chém mạnh bằng sống dao vào vùng đầu ông C. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Hướt đến Công an xã Hòa Hưng đầu thú và giao nộp hung khí gây án. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.