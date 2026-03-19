Bí mật trong chiếc va li màu hồng khiến người đàn ông trả giá đắt

Ngày 19/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Quyết (SN 1989, trú xã Quỳ Châu, Nghệ An) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Năm 2019, sau khi thi hành xong bản án 7 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản, Nguyễn Ngọc Quyết chuyển sang kinh doanh cầm đồ. Tuy nhiên việc làm ăn liên tục thua lỗ nên khi được một người Lào rủ vận chuyển ma túy, tiền công 1.500-2.000 USD/chuyến, Quyết đồng ý.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Quyết bị tuyên phạt tù chung thân (Ảnh: Hoàng Lam).

Ngày 19/5/2019, theo hướng dẫn của người Lào, Quyết đến khu vực biên giới gần cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) để nhận ma túy. Người đàn ông này lấy 18 bánh heroin được người Lào giấu bên đường, bỏ vào va li màu hồng mang theo.

Tối cùng ngày, Quyết chở ma túy ra Hà Nội để giao cho khách. Khi ô tô lưu thông đến đường Lê Nin, thành phố Vinh (cũ), tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An ra tín hiệu dừng xe.

Công an yêu cầu Quyết mang va li xuống đường mở ra kiểm tra. Anh ta nói va li của vợ, không biết mật khẩu, xin phép gọi về để hỏi. Lợi dụng sơ hở của tổ công tác, Nguyễn Ngọc Quyết nhảy lên ô tô phóng đi, bỏ lại chiếc va li chứa 18 bánh heroin (tổng khối lượng 6,4kg).

Anh ta bỏ trốn và các tỉnh Tây Nguyên trước khi vượt biên sang Lào. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Ngọc Quyết. Đến ngày 22/10/2025, Nguyễn Ngọc Quyết bị công an bắt khi đang trốn tại Lào.

Tại phiên tòa, bị cáo Quyết thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Ngọc Quyết tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.