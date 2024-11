Bí mật nửa tờ tiền trong thảm án 6 người bị sát hại bên bờ biển

Ngày 12/11, Phan Thanh Việt, 71 tuổi, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đưa ra xét xử, tuyên án tử hình về tội Giết người và 9 năm tù về tội Cướp tài sản; tổng hình phạt là tử hình.

Phan Thanh Việt cùng 4 đồng phạm đã gây ra vụ thảm án tại bãi biển Bình Châu, huyện Bình Sơn cách đây 43 năm. Trong vụ án này, Phan Thanh Việt và đồng bọn giết 2 phụ nữ, 3 người đàn ông và một bé trai 14 tuổi.

Kịch bản giết người

Năm 1981, nhiều người muốn vượt biên bằng đường biển. Tỉnh Quảng Ngãi có đường biển dài, nhiều ngư dân giỏi đi biển nên một số người có nhu cầu vượt biên đã tìm đến.

Tiền công cho mỗi chuyến vượt biên thành công là cả một gia tài. Do đó, nhiều người bất chấp pháp luật, tham gia đưa người vượt biên, trong đó có Phan Thanh Việt.

Phan Thanh Việt bị đưa ra xét xử vào ngày 12/11 (Ảnh: Quốc Triều).

Tháng 4/1981, Phan Thanh Việt móc nối đưa 10 người ở quận Phú Nhuận, TPHCM về Quảng Ngãi tổ chức vượt biên bằng đường biển. Trong số này có nhóm 6 người gồm 2 phụ nữ, 3 người đàn ông và bé trai 14 tuổi. Theo thỏa thuận, Việt sẽ được trả 5 lượng vàng khi đưa 6 người vượt biên thành công.

Về đến Quảng Ngãi, Việt không tổ chức cho nhóm người này vượt biên mà tìm gặp Nguyễn Minh Châu, Bùi Văn Lâm, Võ Văn Thọ, Bùi Thanh Sơn bàn tính cách cướp tài sản.

Sau khi bàn bạc, các đối tượng thống nhất sẽ giết cả nhóm 6 người. Các đối tượng lên 2 phương án. Phương án thứ nhất, đưa 6 người ra biển rồi cướp tài sản sau đó giết, cột đá vào thi thể vứt xuống biển phi tang. Phương án hai, dùng súng bắn chết rồi cướp tài sản sau đó chôn xác bên bờ biển.

Tối 8/4/1981, nhóm của Việt đưa 6 người muốn vượt biên ra bờ biển, cách khu dân cư khoảng 200m. Lúc này, biển động mạnh nên các đối tượng quyết định dùng phương án 2, bắn chết 6 người và chôn xác ngay trên bãi biển.

22h, nhiều tiếng súng vang lên. 5 người bị giết bằng súng, một nạn nhân nữ bị đối tượng Nguyễn Minh Châu hiếp dâm rồi bóp cổ đến chết. Nhóm của Phan Thanh Việt lục tìm tài sản, đào 3 hố cát chôn các nạn nhân.

Tờ tiền 200 đồng được xé đôi

Sau khi lục tìm được một lượng vàng, 250 đồng và một số vật dụng khác, nhóm của Phan Thanh Việt về nhà Bùi Văn Lâm chia tài sản. Mỗi người được chia một chỉ vàng, 50 đồng. Chia tài sản xong, cả nhóm mang số bánh kẹo thu được của các nạn nhân ra ăn rồi bàn cách vào TPHCM lấy 5 lượng vàng.

Phan Thanh Việt là người kết nối, đưa 6 nạn nhân về Quảng Ngãi nên được giao nhiệm vụ vào TPHCM lấy vàng.

Theo Phan Thanh Việt, trước khi ra Quảng Ngãi vượt biên, anh H.V.A. (một trong số 6 người) đưa hắn đến nhà của anh trai. Tại đây, anh A. nói với anh trai, khi nào cả nhóm vượt biên thành công thì Việt sẽ quay lại nhà anh này lấy 5 lượng vàng tiền công.

Để tạo lòng tin cho gia đình nạn nhân, Lâm và Châu viết một bức thư giả thông báo nhóm 6 người đã vượt biên thành công. Việt mang thư vào TPHCM gặp anh trai của nạn nhân H.V.A..

Trên đường đi, Việt cho rằng gia đình nạn nhân nhìn nét chữ sẽ phát hiện đây là bức thư giả. Do đó Việt xé thư vứt đi.

Vùng biển Bình Châu có nhiều khu vực khá hoang vắng (Ảnh: Quốc Triều).

Phan Thanh Việt vào TPHCM gặp anh trai nạn nhân H.V.A.. Tại đây Việt nói dối đã đưa nhóm anh H.V.A. vượt biên thành công và đòi 5 lượng vàng. Tuy nhiên, Việt không biết rằng, giữa nạn nhân A. và anh trai đã có ám hiệu riêng.

Trước khi rời TPHCM, anh A. xé tờ tiền 200 đồng làm đôi rồi đưa cho anh trai giữ một nửa. Anh A. dặn anh trai, khi nào vượt biên thành công sẽ đưa cho Việt nửa tờ tiền. Nếu thấy Việt cầm nửa tờ tiền đến gặp và ráp lại khớp với nhau mới trả 5 lượng vàng tiền công.

"Tôi đòi trả công 5 lượng vàng như giao ước thì anh trai của A. vào trong nhà lấy ra một nửa tờ tiền 200 đồng. Người này hỏi, nửa còn lại của chú đâu? Lúc này tôi mới biết sự việc bị bại lộ", Việt khai trước tòa.

Việt nói, lúc này hắn vội vã lao ra đường chạy trốn, không lấy vàng. Tuy nhiên, kết quả điều tra năm 1981 cho thấy, do bị đe dọa nên người nhà của nạn nhân vẫn đưa cho Việt một lượng vàng.

Sau khi lấy được một lượng vàng, Việt bỏ trốn đến Cà Mau sinh sống. Thời điểm này, tại Quảng Ngãi, công an đã phát hiện 6 thi thể bị vùi trong cát nên điều tra. Qua đó công an bắt Nguyễn Minh Châu, Bùi Văn Lâm, Võ Văn Thọ, Bùi Thanh Sơn. Trong thời gian bị tạm giam, Nguyễn Minh Châu trốn trại.

Bị truy bắt, Nguyễn Minh Châu chống trả quyết liệt nên bị công an tiêu diệt. Đối với Võ Văn Thọ, Bùi Thanh Sơn bị tòa án tuyên phạt tử hình; Bùi Văn Lâm lĩnh án chung thân về tội Giết người và Cướp tài sản. Riêng Phan Thanh Việt bị truy nã.

Lộ diện kẻ giết người từ bàn tay cụt 4 ngón

Tháng 4/1981, tại xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau có một thanh niên nói giọng miền Trung lân la đến các lò đốt than xin việc. Người này chính là Phan Thanh Việt.

Bàn tay phải của Phan Thanh Việt có 4 ngón bị cụt nhiều đốt (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Kể từ đó, Việt trở thành thợ đốn gỗ đốt than, rồi làm nhà sinh sống với người dân địa phương. Ít năm sau, Việt sinh sống như vợ chồng với một phụ nữ quê ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tại tòa, Việt nói rằng thời điểm đó vùng đất Cà Mau khá hoang vu nên ít người quan tâm hắn là ai. Sau hàng chục năm sinh sống, không còn ai quan tâm đến xuất thân của Việt.

Sau năm 1990, Việt đi đăng ký hộ khẩu rồi làm nhà, đào ao nuôi tôm sinh sống yên ổn. 43 năm sau, Việt tưởng rằng tội ác của mình đã bị lãng quên. Tuy nhiên, kẻ thủ ác đã lộ diện qua bàn tay có 4 ngón bị cụt nhiều đốt.

Cuối năm 2023, qua tra cứu hồ sơ, công an phát hiện một người đàn ông có bàn tay phải có 4 ngón tay bị cụt nhiều đốt. Đặc điểm này trùng khớp với đối tượng Phan Thanh Việt, kẻ bị truy nã suốt 43 năm.

Phan Thanh Việt bị bắt sau 43 năm lẩn trốn (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Ngay lập tức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau trích xuất dữ liệu, so sánh các đặc điểm nhận dạng trong lệnh truy nã của Phan Thanh Việt.

Đầu tháng 1, tổ trinh sát của Công an tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện tại một căn nhà nhỏ ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Chủ nhà là một người đàn ông có bàn tay với 4 ngón cụt nhiều đốt. Ông ta được mời đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, với đặc điểm nhận dạng bàn tay cụt ngón và nhiều thông tin liên quan khác trong vụ án, gã đàn ông 71 tuổi đã cúi đầu nhận tội, thừa nhận mình là Phan Thanh Việt, kẻ tham gia vụ thảm án giết 6 người cướp tài sản từ 43 năm trước.