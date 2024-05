Bị lừa gần 1 tỷ đồng khi đăng ký chương trình học kỳ quân đội trên mạng

Chiếc bẫy mang tên "học kỳ miễn phí"

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, thời gian gần đây, đơn vị nhận được nhiều trình báo của người dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đăng ký tham gia Học kỳ quân đội trên mạng xã hội. "Người ít thì bị lừa vài chục triệu đồng, người bị lừa nhiều nhất là gần 1 tỷ đồng", nguồn tin cho hay.

Chị Vân Anh, 38 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An (tên nhân vật đã được thay đổi), tình cờ thấy fanpage "Mùa hè quân ngũ" với 3.300 lượt theo dõi có quảng bá về chương trình Học kỳ quân đội nên vào tham khảo.

Một Fanpage quảng bá chương trình Học kỳ quân đội "tài trợ chi phí" kèm học bổng tiếng Anh và bảo hiểm (Ảnh chụp màn hình).

"Họ không để lại số điện thoại liên lạc mà hướng dẫn đăng ký qua Fanpage. Khi tôi vào phần tin nhắn để lại thông tin cần tư vấn, họ trả lời bé nhà tôi có đủ điều kiện để đăng ký.

Sau đó tôi được người xưng là tư vấn viên cung cấp thông tin về các khóa học kỳ quân đội, các quyền lợi kèm theo. Thấy phù hợp, tôi đăng ký thông tin theo mã ứng viên được tư vấn cung cấp", chị Vân Anh trình bày.

Chị được hướng dẫn đăng ký Telegram để nhận thông tin về khóa học. Theo thông tin người tư vấn cung cấp, vì chị Vân Anh đăng ký tham gia vào thời điểm đang được tài trợ nên không mất chi phí. Nếu đăng ký sau tháng 5, chi phí tham gia học kỳ quân đội của đơn vị này tổ chức sẽ là 3,2 triệu đồng.

"Anh ta bảo tôi, vì nhãn hàng M. tài trợ nên các ứng viên tham gia chương trình học kỳ quân đội phải tăng tương tác cho nhãn hàng bằng cách mua hàng. Việc mua hàng giúp quảng bá cho nhãn hàng, tiền mua hàng sẽ được hoàn trả, ngoài ra sẽ được cộng thêm 10% hoa hồng cho mỗi lần mua", chị Vân Anh cho biết.

Chị được đưa vào một nhóm Telegram có 10 thành viên, trong đó có 6 phụ huynh giống chị. Theo hướng dẫn, nhóm các phụ huynh phải thực hiện 5 nhiệm vụ mua hàng tăng tương tác cho nhà tài trợ.

Các phụ huynh được hướng dẫn vào một liên kết đăng ký tài khoản chuyên dụng của hệ thống để mua hàng. Nhiệm vụ đầu tiên, các thành viên mua món hàng trị giá 560.000 đồng. Sau khi hoàn tất, khoảng 3-5 phút sau, chị Vân Anh nhận về tài khoản 616.000 đồng, bao gồm tiền gốc và 10% hoa hồng.

Nhiệm vụ thứ 2, thứ 3, giá trị các món hàng tăng lên, chị Vân Anh đều nhận lại được tiền gốc và hoa hồng như nhiệm vụ đầu tiên. Đến nhiệm vụ thứ 4, tư vấn viên yêu cầu các thành viên phải thực hiện 2 đơn hàng liên tiếp trong đó có 1 đơn hàng gồm 2 sản phẩm trị giá 50 và 98 triệu đồng cùng "đơn hàng tất toán" hơn 285 triệu đồng.

Các thành viên chuyển tiền mua từng món hàng theo thứ tự, chụp ảnh kèm hóa đơn, gửi lần lượt. Chị Vân Anh nạp tiền thực hiện 2 đơn hàng nhưng do đọc không kỹ hướng dẫn nên chỉ chuyển ảnh và nội dung 1 đơn hàng.

"Có 7 người thực hiện nhưng chỉ 2 người đúng, 3 người ghi thiếu nội dung, tôi và một bạn nữa thiếu ảnh. Chúng tôi được yêu cầu thao tác lại từ đầu, gửi đúng, đủ ảnh và nội dung thì mới được hoàn trả tiền. Trong vòng 10 phút không hoàn thành, tài khoản sẽ bị đóng băng", chị Vân Anh kể.

Cẩn thận mất tiền vì các khóa học mùa hè trên mạng

Lo sợ tài khoản bị đóng băng, dù rất kẹt tiền nhưng chị Vân Anh phải vay mượn để thực hiện "nhiệm vụ". Lúc này, trong nhóm có 3 người thông báo hoàn thành, đã nhận lại được tiền và hoa hồng, còn chị Vân Anh và một phụ huynh tên Linh do thao tác sai thứ tự nên không được tính hoàn thành.

Điều tra viên lấy lời khai của một nữ phụ huynh bị lừa đảo thông qua chương trình Học kỳ quân đội trên mạng xã hội (Ảnh: Hà Đức).

Hai người này được yêu cầu thực hiện thêm nhiệm vụ mua đơn hàng 317 triệu đồng để "bù", đồng thời khi hoàn thành sẽ được hoàn trả tiền của 2 đơn hàng trước đó.

Lúc này, chị Vân Anh nghi ngờ mình bị lừa đảo nên nhắn tin riêng với người tên Linh. Người này cho biết, hàng xóm của chị ta cũng tham gia, nhận lại đủ tiền gốc và hoa hồng. Chị này cũng vừa thực hiện xong đơn hàng mới và đã được hoàn trả toàn bộ tiền. Người này còn gửi cho chị Vân Anh xem hình ảnh biến động số dư.

Tuy nhiên, thời điểm này chị Vân Anh không thể xoay đủ tiền để thực hiện tiếp nhiệm vụ, năn nỉ xin lại tiền cũng không có kết quả. Sau đó, nhóm telegram bị xóa, tài khoản của 2 tư vấn cũng không thể liên hệ được. Lúc này, chị Vân Anh mới tá hỏa khi biết mình vừa mất một khoản tiền lớn cho bọn lừa đảo.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, qua công tác nắm tình hình, thời gian gần đây, công an phát hiện thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng nhắm vào phụ huynh có nhu cầu cho con tham gia các cuộc thi, khóa học hè, các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống, rèn luyện thể dục thể thao...

Các đối tượng lập ra các trang Fanpage như "Mùa hè quân đội", "Khóa tu mùa hè", "Khóa học cờ vua", "Khóa rèn luyện marathon", "Cuộc thi tài năng nhí"… để thu hút sự chú ý của nạn nhân. Khi đăng ký tham gia, các phụ huynh sẽ được hướng dẫn thực hiện "nhiệm vụ" hay tham gia "khảo sát" với hứa hẹn hoàn trả tiền cùng hoa hồng.

Một trang Fanpage về chương trình trại hè quân đội nhí được Công an Hà Nội khuyến cáo phụ huynh nguy cơ lừa đảo (Ảnh: Công an Hà Nội).

"Các nạn nhân được đưa vào nhóm kín mà trong đó tất cả thành viên đều là "chim mồi" do các đối tượng lừa đảo đóng để từng bước thao túng tâm lý, dụ dỗ nạn nhân thực hiện nhiệm vụ "mua hàng" hay "khảo sát". Trong 1-2 hoặc 3 nhiệm vụ đầu, nạn nhân được trả tiền gốc cùng hoa hồng.

Khi số tiền nạp nhiều hơn, chúng sẽ đưa ra nhiều lý do khác nhau để từ chối chuyển trả tiền hoặc dụ dỗ nạn nhân nạp thêm tiền, thực hiện thêm nhiệm vụ để rút lại số tiền trước đó. Nhiều người không tỉnh táo, bị lừa đảo số tiền lớn", vị điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự thông tin.

Ngành chức năng khuyến cáo phụ huynh không đăng ký các khóa học trên không gian mạng để phòng ngừa việc bị lừa đảo. Phụ huynh cần trực tiếp liên hệ các cơ sở, đơn vị tổ chức các khóa học tập, rèn luyện mùa hè có uy tín, có địa chỉ rõ ràng trên địa bàn.