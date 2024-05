Bắt giam đối tượng lừa đảo bán hoa lan đột biến qua Facebook

Tối 4/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Ba vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 2005, trú tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an cáo buộc Hiếu có hành vi lừa bán hoa lan đột biến cho một số người dân trên địa bàn huyện Thanh Ba và nhiều địa phương khác ở tỉnh Phú Thọ.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hiếu chiếm đoạt tổng số tiền 118 triệu đồng của 2 người dân (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an huyện Thanh Ba tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của anh Đ.V.D (trú tại huyện Thanh Ba) và anh P.Q.V (thành phố Việt Trì, Phú Thọ) về việc bị một đối tượng không rõ tên tuổi, địa chỉ chiếm đoạt 118 triệu đồng bằng hình thức lừa bán hoa lan đột biến qua mạng xã hội Facebook.

Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, ngày 8/3 Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Ba đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do quá trình thỏa thuận mua bán, trao đổi giữa các bên diễn ra trên mạng xã hội và qua điện thoại nên bị hại không biết rõ đặc điểm nhân dạng và nơi ở cụ thể của đối tượng. Từ đó gây không ít khó khăn cho quá trình điều tra, thu thập chứng cứ của công an.

Đến ngày 22/4, Công an huyện Thanh Ba làm rõ đối tượng lừa đảo, bán hoa lan đột biến là Nguyễn Ngọc Hiếu.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận khi thấy thị trường hoa lan đột biến "sốt" trở lại đã lập một tài khoản Facebook ảo, rồi lấy hình ảnh, thông tin của các nhà vườn, tên tài khoản Facebook có uy tín để kết bạn ngẫu nhiên với nhiều tài khoản khác.

Khi có người hỏi mua hoa lan đột biến, Hiếu sẽ yêu cầu họ đặt cọc tiền mua lan và chiếm đoạt luôn số tiền đó. Đối tượng chiếm đoạt của anh Đ.V.D và anh P.Q.V tổng số tiền 118 triệu đồng.