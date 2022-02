Bị đuổi khỏi công ty, gã trai vẫn lừa nửa tỷ đồng tiền cọc xe của khách

Ngày 16/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Văn Phẩm, sinh năm 1991, trú tại thôn Cầu Bì, xã Tú Thịnh (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, từ giữa năm 2020, Lương Văn Phẩm làm nhân viên tại showroom Huyndai An Khánh 1S tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Đến tháng 7/2021, Phẩm vi phạm quy định của công ty và bị cho thôi việc.

Tuy nhiên, khi có khách hàng gọi điện, Phẩm vẫn tự nhận là nhân viên của công ty Huyndai An Khánh và có khả năng lấy xe ô tô nhãn hiệu Huyndai với giá ưu đãi, yêu cầu người mua chuyển khoản trước vào tài khoản cá nhân của Phẩm để đặt cọc.

Đối tượng Phẩm tại cơ quan công an (Ảnh công an cung cấp).

Bằng thủ đoạn đó, Phẩm đã chiếm đoạt tổng cộng 580 triệu đồng của người có nhu cầu mua xe.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những ai là bị hại trong vụ án, liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang (điện thoại 069.2529.148) hoặc Điều tra viên Nguyễn Ngọc Linh (điện thoại 0974.306.999) để phối hợp giải quyết.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trong thực hiện các giao dịch dân sự; chú ý tìm hiểu kỹ đối tác giao dịch và chỉ ký kết hợp đồng với người có thẩm quyền; chỉ nộp tiền vào tài khoản công ty, không nộp tiền vào tài khoản cá nhân; không ký kết, giao tiền cho nhân viên, sale, cò môi giới…