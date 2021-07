Bé gái 13 tuổi bị kẻ lạ đột nhập vào nhà hiếp dâm lúc nửa đêm

Dân trí Nửa đêm, đột nhập vào nhà dân, Hà phát hiện bé Y. đang ngủ một mình trên giường nên đã khống chế, hiếp dâm. Hà bị lực lượng công an bắt giữ sau 17 giờ gây án.

Đối tượng Hà (Ảnh: Công an huyện Quỳ Châu).

Trưa 22/7, Thượng tá Vi Xuân Thủy - Phó trưởng Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Lang Văn Hà (SN 1997, trú tại xã Châu Bình) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào ngày 19/7, Công an huyện Quỳ Châu tiếp nhận tin báo của gia đình cháu V.H.Y. (13 tuổi, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu) về sự việc trên. Cụ thể, vào khoảng 1h cùng ngày, cháu Y. đang ngủ một mình thì bị đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà rồi khống chế, hiếp dâm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Châu đã triển khai lực lượng để làm rõ vụ việc. Đến 17h cùng ngày, Công an huyện Quỳ Châu đã xác định được Lang Văn Hà là đối tượng gây ra vụ việc kể trên. Lực lượng công an đã tạm giữ hình sự Lang Văn Hà.

"Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Khi đầy đủ cơ sở sẽ tiến hành khởi tố theo quy định pháp luật", Thượng tá Thủy nói.

Nguyễn Duy