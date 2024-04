Ngày 26/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Đình Nhạt (SN 1979) và vợ là bị cáo Nguyễn Thị Thủy (xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa). Cả hai vợ chồng bị truy tố về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 17/2/2023, anh Lâm Anh Đạt là nhân viên giao hàng đến nhà Trương Đình Nhạt để giao 2 cây hoa đỗ quyên với tổng chi phí 230.000 đồng.

Quang cảnh phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Quân).

Tuy nhiên, Nhạt cho rằng đã thống nhất với cửa hàng bán hoa chỉ trả tổng chi phí 200.000 đồng. Thấy vậy, anh Lâm Anh Đạt dùng điện thoại di động gọi cho cửa hàng bán hoa để Nhạt nói chuyện nhưng người này không đồng ý nhận hàng.

Sau đó, giữa anh Đạt và Nhạt có lời qua tiếng lại. Nhạt dùng chân đá trúng mũ bảo hiểm của anh Đạt dẫn tới xô xát.

Trong lúc xô xát, Nhạt dùng tay đánh vào vùng mũi anh Đạt, còn anh Đạt giữ Nhạt và ép vào hàng rào. Lúc này, Nhạt gọi vợ là Nguyễn Thị Thủy từ trong nhà ra hỗ trợ.

Thủy lấy ghế bằng kim loại chạy đến đánh vào người anh Đạt. Bị Thủy đánh, anh Đạt giật ghế đánh lại rồi dùng tay giữ cổ áo của Thủy.

Thấy vậy, Nhạt lấy túyp sắt cạnh đó đánh liên tiếp vào người anh Đạt. Thủy một tay ôm chân anh Đạt, tay còn lại kéo cổng không cho anh Đạt đi. Nhạt dùng túyp sắt tiếp tục đánh, đâm anh Đạt nhiều lần.

Bị đánh, anh Đạt cố sức chạy sang nhà gần đó lẩn trốn. Khi anh Đạt đến lấy xe tiếp tục bị Nhạt đánh nhưng may mắn được mọi người can ngăn. Sự việc được anh Đạt trình báo công an.

Theo kết luận giám định, anh đạt bị gãy 2 tay với tỷ lệ tổn thương cơ thể 24%.

Tại phiên tòa, nạn nhân Lâm Anh Đạt đã xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho vợ chồng Nhạt. Về phần dân sự, sau khi gia đình Nhạt đến nhà thăm và bồi thường 100 triệu đồng, anh Đạt cũng bãi nại yêu cầu về phần dân sự.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Đình Nhạt 9 năm tù, Nguyễn Thị Thủy 3 năm tù.