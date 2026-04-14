Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây chế tạo, buôn bán vũ khí

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng (đã triệt phá tháng 6/2025), đơn vị đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng liên quan.

Trước đó, ngày 25/6/2025, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị liên quan đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét chỗ ở đối với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Hữu Định, Nguyễn Văn Thụ (cùng 28 tuổi, trú tại thôn Phú Thọ, xã Đông Xuân) và Hoàng Minh Lộc (35 tuổi, trú Hà Nội) về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng,

Vật chứng thu giữ gồm 16 khẩu súng nén hơi, 12 điện thoại di động, 2 máy CNC dùng để chế tạo phụ kiện súng và hàng trăm dao, kiếm cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại công an, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2022 đã bàn bạc mua linh kiện súng nén hơi PCP về lắp ráp, bán cho khách hàng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an tháng 6/2025 (Ảnh: Công an Sơn La).

Các đối tượng tìm nguồn linh kiện trên các sàn thương mại điện tử, đặt gia công một số bộ phận, sau đó quay video đăng tải trên mạng xã hội để quảng cáo, bán hàng và vận chuyển qua dịch vụ giao hàng.

Đây là vụ án có tính chất phức tạp, các đối tượng cấu kết chặt chẽ trong hoạt động sản xuất, mua bán vũ khí trái phép.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Thanh Thuận (28 tuổi) và Nguyễn Văn Thức (43 tuổi), cùng trú tỉnh Lâm Đồng về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đến nay, cơ quan Công an đã khởi tố 14 bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật; toàn bộ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây cũng bị bắt giữ, xử lý.

Vụ án đang tiếp tục được các đơn vị chức năng điều tra, mở rộng.