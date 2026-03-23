Giáo viên tham gia mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí

Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02), Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị mới khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng để mở rộng điều tra vụ án chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng xảy ra trong các năm 2025-2026 trên địa bàn tỉnh và một số địa phương.

Các đối tượng trong vụ án gồm: Lý A Sình (35 tuổi); Lý A Cu (35 tuổi, cùng trú tại xã Khun Há); Tòng Văn Hòa (51 tuổi), Lò Văn Lực (29 tuổi) và Mùa A Hùng (25 tuổi, cùng trú tại xã Mường Kim; Đoàn Quang Huy (23 tuổi, trú tại xã Mường Khoa); Lò Văn Toan (23 tuổi, trú tại xã Nậm Sỏ).

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã lợi dụng không gian mạng đặt mua đạn trên mạng xã hội để sử dụng vào mục đích săn bắn. Lực lượng Công an đã thu giữ 5 khẩu súng cùng 1.069 viên đạn chì.

Các đối tượng tại công an (Ảnh: Công an Lai Châu).

Đáng chú ý, Lý A Sình là Phó Bí thư Chi bộ bản Hoa Dì Hồ, xã Khun Há; Tòng Văn Hòa là giáo viên nhưng vẫn tham gia mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức cơ sở Đảng và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo, việc mua bán linh kiện, phụ kiện để lắp ráp súng quân dụng trái phép là hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan công an đề nghị, người dân cần tích cực tham gia tố giác tội phạm; chính quyền địa phương kịp thời nắm tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Mọi hành vi vi phạm hoặc bao che vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.