Bắt tạm giam YouTuber từng tranh cãi "nảy lửa" với bà Nguyễn Phương Hằng

Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Thanh Oai vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Tường Nga (31 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Tường Nga (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo cơ quan chức năng, trước đó, cảnh sát nhận trình báo của người dân, tố cáo Nga từ tháng 6 đến tháng 9/2019 tự xưng là cán Bộ Công an, có nhiều mối quen biết.

Từ đó, bị can nhận tiền của một số nạn nhân với hứa hẹn "chạy án". Trong đó, có một bị hại tên H. (36 tuổi) đã chuyển 300 triệu đồng cho Nga; anh H. (43 tuổi) chuyển khoản 170 triệu đồng, đưa trực tiếp 150 triệu đồng.

Được biết, Phạm Tường Nga có một biệt danh khác là Michiyo Phạm Ngà. Người phụ nữ này sở hữu trang YouTube cá nhân tên Pham Nga Dubai Pharmacy với hơn 70.000 người đăng ký. Các video gần nhất bị can này đăng trên trang là cảnh hầu đồng. Còn trước đó, Tường Nga từng có màn tranh cãi "nảy lửa" với bà Nguyễn Phương Hằng.