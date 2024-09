Bắt tạm giam nữ chủ hụi chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

Ngày 25/9, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Thị Bích Thủy (ngụ huyện Vĩnh Thuận) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2007, Thủy làm chủ hụi và tổ chức cho nhiều hụi viên tại ấp Kênh 14, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận tham gia các dây hụi khác nhau. Thời gian này, Thủy giao hụi đầy đủ, đúng quy định nên các hụi viên tin tưởng, số lượng người tham gia ngày càng đông.

Đến tháng 4/2020, lợi dụng vào việc các hụi viên không biết nhau, không đi bỏ thăm khui hụi nên Thủy tự ý lấy tên họ rồi hốt hụi nhằm chiếm đoạt tiền. Các hụi viên vẫn không biết, nên vẫn đóng tiền hụi sống cho Thủy như ngày thường.

Cũng trong thời gian này, Thủy nói dối rằng có hụi viên cần bán hụi, để các hụi viên khác mua và giao tiền cho Thủy.

Vào ngày 18/3/2023, Thủy tuyên bố vỡ hụi. Thời điểm trên, người phụ nữ này làm chủ tổng cộng 27 dây hụi tháng và hụi nửa tháng (chưa kết thúc).

Trong thời gian từ tháng 4/2020 đến tháng 7/2022, Thủy đã bán hàng chục phần hụi khống cho nhiều hụi viên, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.

Hụi là hình thức góp vốn huy động tài chính khá phổ biến trong cộng đồng, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến việc chơi hụi ngày càng tăng. Nhiều người tham gia cũng điêu đứng vì số tiền tích góp, tham gia hụi không cánh mà bay.

Cơ quan chức năng cảnh báo, người dân không nên tham gia chơi hụi bởi phương thức đầu tư tài chính này có nhiều rủi ro, dễ gặp tình huống lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Kiên Giang phát đi thông báo, ai là bị hại trong vụ án do Thủy gây ra, hãy liên hệ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang để cung cấp thông tin.