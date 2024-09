Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Ngày 6/9, Công an huyện An Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Ngô Thị Kiếm (53 tuổi, ngụ ấp 6 Biển, xã Nam Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Ngô Thị Kiếm ký nhận quyết định tạm giam (Ảnh: Hoàng Đô).

Nhận được tin báo tố giác tội phạm của người dân, Công an huyện An Biên đã tiến hành điều tra, xác minh.

Theo thông tin điều tra ban đầu, từ tháng 10/2019 đến tháng 12/2022, bà Ngô Thị Kiếm mở nhiều dây hụi ngày, tuần, tháng cho các hụi viên trên địa bàn huyện tham gia.

Quá trình chơi hụi, bà Kiếm đã khai khống nhiều chân hụi mà người tham gia ảo, đồng thời lập ra các dây hụi "ma" để bán lại cho một số người chơi, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của những người này.

Khoảng cuối tháng 12/2022, bà Kiếm tuyên bố vỡ hụi và bỏ nhà đi khỏi địa phương, người chơi hụi không liên lạc được. Sau đó, bà này đã trở về nhà nhưng tuyên bố hết tiền trả cho người chơi.