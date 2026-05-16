Bắt tạm giam một giáo viên về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam Vũ Thị Hương (55 tuổi, cư trú tại ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân.

Thời gian qua, bà Hương đã lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại, tố cáo để liên tục gửi đơn thư đến nhiều cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương. Đáng nói, nội dung các đơn thư này hoàn toàn không liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân bà này.

Dù các vụ việc nêu trên đã được các cơ quan có thẩm quyền rà soát, giải quyết theo đúng trình tự và quy định của pháp luật, song bà Hương không đồng tình. Bị can liên tục đưa ra yêu cầu đối với các cơ quan công quyền phải xử lý vụ việc theo ý kiến chủ quan của mình.

Bà Vũ Thị Hương (Ảnh: Tiến Tầm).

Khi không được đáp ứng, bà Hương tiếp tục khiếu nại, tố cáo với nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm các tổ chức, cá nhân, làm suy giảm uy tín của nhiều cơ quan tổ chức cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Qua vụ việc của bà Hương, công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật.