Xác định nguyên nhân vụ xúc phạm uy tín lãnh đạo và cơ quan chức năng

Ngày 13/5, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết đang điều tra thêm hành vi chống người thi hành công vụ, cùng các hành vi vi phạm pháp luật khác đối với đối tượng Mai Hoàng (SN 1991, trú tại phường Hóa Châu).

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, trước đây vợ chồng ông Mai Hùng và bà Trần Thị Bưởi (mẹ Hoàng) đã dựng nhà và sinh sống tại thửa đất số 905, tờ bản đồ số 21 với diện tích hơn 502m2 ở tổ dân phố Thanh Hà, phường Hoá Châu, thành phố Huế. Ông bà có 2 người con gái là bà Mai Thị Tâm và Mai Thị Bồn.

Cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng Mai Hoàng (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Năm 1974, ông Hùng chết không để lại di chúc, sau đó bà Bưởi có quan hệ tình cảm với ông Ngô Hữu Sum và sinh được 3 người con là Mai Hoàng, Ngô Thị Thanh và Ngô Thị Hòa. Hai người không ở với nhau nên các con sống cùng mẹ.

Năm 1991, bà Trần Thị Bưởi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên. Thời điểm này, do bà Mai Thị Bồn không lập gia đình, ở cùng mẹ để chăm sóc và lo hương khói cho gia đình nên bà Bưởi có nguyện vọng cho tặng lại nhà, đất cho con gái.

Tuy nhiên, Hoàng không đồng ý, nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, chửi bới, đánh đập mẹ và chị gái. Đối tượng chiếm giữ ngôi nhà khiến mẹ con bà Bưởi phải đến ở nhờ người thân.

Sau đó bà Bưởi đã làm thủ tục cho tặng thửa đất và nhà trên cho bà Bồn. Ngày 10/5/2024, bà Mai Thị Bồn đã được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Thời điểm này, vợ con của Hoàng cũng bỏ đi, đối tượng tiếp tục sống một mình trong căn nhà chiếm giữ từ mẹ và chị gái.

Dù có đầy đủ giấy tờ hợp pháp nhưng không được về nhà nên bà Bồn đã khởi kiện ra Toà án để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trong quá trình Tòa án và các cơ quan chức năng đến đo đạc, thẩm định tài sản, Hoàng không hợp tác, cầm dao đe dọa, cản trở lực lượng thi hành công vụ, đồng thời đăng tải, phát trực tiếp các nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín lãnh đạo và cơ quan chức năng.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 12/5, cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Mai Hoàng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan chức năng xác định từ ngày 15/4 đến 5/5, đối tượng đã liên tục đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, phát trực tiếp các nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo thành phố Huế, cán bộ tòa án, thi hành án dân sự, công an và các cơ quan chức năng khác.

Nhiều bài viết, video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận, chia sẻ, gây ảnh hưởng xấu, tác động tiêu cực đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và tình hình an ninh trật tự xã hội.