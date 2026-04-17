Bắt tạm giam 2 chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bằng hóa chất cấm

Ngày 17/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, tối 8/4, trong khung giờ 19h-21h, Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang 2 cơ sở tại khu Kim Lăng, phường Quảng Yên đang sử dụng hóa chất cấm để sản xuất giá đỗ quy mô lớn.

Cơ sở sản xuất giá đỗ của Phạm Thị Quỳnh (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 1,5 tấn giá đỗ cùng nhiều gói bột, tuýp chứa chất 6-benzylaminopurine và các dụng cụ sản xuất. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định toàn bộ số giá đỗ đều chứa chất cấm này.

Cơ quan chức năng cho biết 6-benzylaminopurine là hóa chất bền vững, khi xâm nhập cơ thể có thể gây ngộ độc, rối loạn tiêu hóa cấp, suy gan, suy thận, ảnh hưởng hệ thần kinh và làm tăng nguy cơ ung thư.

Hai chủ cơ sở là Ngô Thị Nhự (SN 1967) và Phạm Thị Quỳnh (SN 1973), cùng trú tại khu Kim Lăng, khai nhận dù biết đây là hóa chất cấm nhưng vẫn mua trôi nổi với giá 2.000-10.000 đồng mỗi gói 2 gram để sử dụng nhằm thu lợi.

Quá trình điều tra xác định từ năm 2025 đến nay, hai cơ sở đã sản xuất, tiêu thụ khoảng 160 tấn giá đỗ ra thị trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, theo Điều 317 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.