"Vợ chồng hờ” tự vẽ bản đồ phân lô đất, chiếm đoạt hơn 5,7 tỷ đồng

Ngày 15/4, Tòa án nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với 2 bị cáo Nguyễn Thanh Toàn (SN 1988) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1978), cùng trú phường An Cựu, thành phố Huế về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Toàn 7 năm 3 tháng tù, bị cáo Nguyễn Như Quỳnh 7 năm tù cùng về tội danh nêu trên.

Hai bị cáo Nguyễn Thanh Toàn và Nguyễn Như Quỳnh tại phiên tòa xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Ngọc Minh).

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Toàn và Nguyễn Như Quỳnh cùng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, sống chung với nhau như vợ chồng. Trong “cơn sốt” đầu tư bất động sản năm 2021, hai bị cáo đã mua các thửa đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm có diện tích lớn trên địa bàn thành phố Huế, sau đó tự ý vẽ bản đồ phân lô, tách thửa trái phép để rao bán.

Dù biết rõ các thửa đất không đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép phân lô bán nền, Toàn và Quỳnh vẫn đưa ra hàng loạt thông tin gian dối, đăng tải bản vẽ giả trên mạng xã hội nhằm tạo lòng tin cho khách hàng.

Cơ quan chức năng xác định, thời gian tháng 7-10/2021, các bị cáo đã thực hiện 5 vụ lừa đảo liên quan đến nhiều thửa đất tại xã Thủy Bằng (nay là phường Thủy Xuân, thành phố Huế) và khu vực lân cận. Hai bị cáo trực tiếp ký hợp đồng đặt cọc, nhận tiền của nhiều người dân, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 5,75 tỷ đồng.

Nhiều nạn nhân còn mắc bẫy, mất tiền vào tay Nguyễn Thanh Toàn vì tin khả năng xoay sở làm sổ đỏ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà bị cáo này tự "nổ". Theo cơ quan chức năng, sau khi vụ án bị phát hiện, các bị cáo đã khắc phục được phần lớn hậu quả, trả lại hơn 5,1 tỷ đồng cho các bị hại.