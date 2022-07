Bắt tài xế gây tai nạn làm 3 người chết, 8 người bị thương

Ngày 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Đỗ Tiến Điệp (SN 1994, trú tỉnh Nam Định) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đầu xe tải hư hỏng nặng sau vụ tai nạn (Ảnh: Q.N.).

Bị can Đỗ Tiến Hiệp được xác định thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ nên đã điều khiển xe ô tô tải đâm vào đuôi xe khách biển số Hà Nội làm 3 người chết, 8 người bị thương.

Theo Công an huyện Vạn Ninh, quá trình điều tra vụ tai nạn xác định khoảng 23h ngày 11/7, Đỗ Tiến Điệp điều khiển xe ô tô tải biển số 72C - 128.22 chở hàng trái cây lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Trên xe tải còn có một tài xế khác và 2 phụ xe.