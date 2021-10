Bắt tại trận 2 đối tượng đang sang xe số lượng lớn thuốc lá lậu

Dân trí Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, vừa bắt quả tang 2 đối tượng mua bán, vận chuyển 11.200 bao thuốc lá nhập lậu được đựng trong thùng khẩu trang để thông chốt.

Cụ thể, chiều 7/10, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Văn Riêng (SN 1985, ngụ Long An) và Lê Hiền Công (SN 1969, ngụ TP Sóc Trăng) đang chuyển thuốc lá từ xe tải sang xe du lịch tại một bãi giữ xe ở phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Kiểm tra trên xe tải, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe có chứa thuốc lá nhập lậu với số lượng lớn và được ngụy trang bên ngoài bằng các thùng khẩu trang.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh: Xuân Lương).

Cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ 2 xe ô tô và 11.200 bao thuốc lá điếu nhập lậu cùng một số tang vật có liên quan.

Bước đầu đối tượng Riêng khai nhận, lợi dụng xe luồng xanh nên trước đó đã cất giấu thuốc lá nhập lậu vào bên trong xe tải và dùng các thùng khẩu trang y tế ngụy trang bên ngoài, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Sau đó vận chuyển thuốc lá từ tỉnh Long An về Sóc Trăng để giao cho Lê Hiền Công, trong lúc giao thuốc lá thì bị bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Thùng tiền được công an tìm lại cho người bị mất (Ảnh: CTV).

Trước đó, tối 6/10, công an Sóc Trăng nhận được tin báo của một người dân ở ấp An Ninh 2, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) về việc gia đình bị mất một thùng đựng tiền 100 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Kế Sách đã nhanh chóng đến hiện trường xác minh và truy bắt đối tượng.

Qua 7 giờ truy bắt, rạng sáng ngày 7/10, lực lượng công an đã bắt được đối tượng Thạch Say (22 tuổi), ngụ ở ấp An Nghiệp, xã An Mỹ, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) và thu giữ lại được tang vật.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Cao Xuân Lương