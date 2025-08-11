Bắt quả tang nhóm người nước ngoài đánh bạc ở Hải Phòng

Ngày 11/8, Công an Hải Phòng thông tin, Công an phường Gia Viên đã tạm giữ hình sự 2 trong số 3 đối tượng để làm rõ hành vi đánh bạc, đồng thời thu giữ tang vật liên quan, tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Hai trong số 3 đối tượng tại thời điểm bị phát hiện (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, khoảng 1h30 ngày 8/8, trong quá trình kiểm tra hành chính tại số nhà 207 Văn Cao, Tổ công tác Công an phường Gia Viên phát hiện 3 đối tượng người nước ngoài đang tham gia trò chơi điện tử có dấu hiệu đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Vụ án đang được điều tra làm rõ.