Bắt quả tang nhiều "cò đất" ở Long An đánh bạc trực tuyến

Chiều 30/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đỏ (43 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cùng 21 bị can khác để điều tra tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Cảnh sát bắt quả tang hàng chục người tham gia đánh bạc (Ảnh: CTV).

Theo hồ sơ, chiều 26/3, Công an huyện Đức Hòa phối hợp trinh sát hình sự Công an tỉnh Long An đột kích nhà của Đỏ tại ấp Rừng Dầu (xã Mỹ Hạnh Bắc). Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang hàng chục người tham gia đánh bạc bằng hình thức tài xỉu, đá gà qua mạng internet thắng thua bằng tiền.

Những người này ở tỉnh Bình Dương, TPHCM và một số tỉnh khác đến đây làm nghề mua bán đất nền (chủ yếu làm "cò đất") rồi tụ tập tham gia đánh bạc. Công an thu giữ tại hiện trường nhiều máy tính, sổ ghi chép và gần 100 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận sòng bạc do Đỏ đứng ra tổ chức, mở tụ điểm đánh bạc tại nhà để Đỏ thu lợi bất chính.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan.