Bộ Công an đang xem xét khởi tố bị can vụ golfer đánh bạc

Chiều 28/3, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý I/2023, nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian tới.

Tại cuộc họp, phóng viên đặt câu hỏi về kết quả điều tra, xử lý vụ nhóm golfer, chủ doanh nghiệp bị bắt quả tang đánh bạc poker trong một khách sạn ở Vĩnh Phúc vào rạng sáng 21/3, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đến nay cơ quan điều tra mới khởi tố vụ án. Hiện 22 người bị tạm giữ để điều tra vụ việc.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: Mạnh Quân).

"Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đang phân loại, xem xét khởi tố bị can đối với nhóm người đánh bạc nói trên", Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Trước đó, tối 27/3 trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc.

Về diễn biến vụ việc, theo Người phát ngôn Bộ Công an - Trung tướng Tô Ân Xô, qua công tác nghiệp vụ và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", rạng sáng ngày 21/3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành kiểm tra khách sạn DIC STAR, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, phát hiện bắt giữ quả tang Trần Anh Linh (47 tuổi) - Giám đốc Công ty Trần Lê Gia (ở TPHCM) cùng 21 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức đánh bài poker.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 4,6 triệu điểm phỉnh (các đối tượng thống nhất sử dụng điểm phỉnh để quy đổi thành tiền Việt Nam, giá trị tương đương hơn 4,6 tỷ đồng), cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Đây là nhóm đối tượng hoạt động với quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia vụ "sát phạt" trên là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế đến từ nhiều địa phương.

Liên quan đến hình thức đánh bạc poker không dùng tiền mặt, quy đổi tiền thành điểm phỉnh, một cán bộ điều tra viên cho biết, hình thức đánh bạc này không mới. Mặc dù các đối tượng không dùng tiền mặt để chơi bạc, nhưng bằng nghiệp vụ điều tra, các điều tra viên vẫn chứng minh các đối tượng đánh bạc ăn tiền.

Cục Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự 22 đối tượng để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.