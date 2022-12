Bắt quả tang 23 người ở nhiều tỉnh tụ về Vĩnh Long đá gà

Ngày 12/12, Công an TP Vĩnh Long và Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đang xác minh xử lý 2 nhóm người tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà trực tuyến và trực tiếp trong khu dân cư.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 11/12, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Đội CSHS Công an huyện Long Hồ và Công an xã Tân Hạnh bất ngờ kiểm tra quán nước giải khát trên địa bàn ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 12 người có hộ khẩu tại các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và Tây Ninh đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet.

Nhóm người tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet bị bắt quả tang (Ảnh: CTV).

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 12 điện thoại di động (trong đó có 1 điện thoại dùng để phát trực tiếp các trận đá gà trên mạng), 11 xe máy và gần 22 triệu đồng.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đội CSHS Công an TP Vĩnh Long phối hợp Công an phường 8 ập vào kiểm tra, bắt quả tang 11 người đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống nằm trong khu dân cư thuộc phường 8, TP Vĩnh Long.

Tang vật tại hiện trường gồm 5 con gà, 5 xe máy, 8 điện thoại di động và gần 7 triệu đồng, cùng các vật chứng khác có liên quan.