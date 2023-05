Bắt nguyên Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 90-02D

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam, chiều 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Nam ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi, trú xã La Sơn, huyện Bình Lục) về tội Giả mạo trong công tác.

Ông Tuấn nguyên là Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 90-02D, Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng Mỹ Đà, địa chỉ xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Nam bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam).

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7/2021 đến tháng 5/2023, Tuấn làm giả biên bản kiểm tra nghiệm thu đối với toàn bộ các xe cơ giới cải tạo đến trung tâm để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường không đúng quy định.

Hành vi này nhằm mục đích vụ lợi và tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

Cơ quan công an đang điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.