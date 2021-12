Bất ngờ với ao ước cuối cùng của kẻ buôn ma túy khi nhận án tử hình

Dân trí "Buôn ma túy thì xác định được ăn cả, ngã thì "làm ma". Việc bố làm, bố bị pháp luật trừng phạt. Các con hãy nhớ, chưa ai có thể làm giàu được từ ma túy", tử tù Trần Văn Minh nói.

Phiên tòa xét xử Trần Văn Minh (SN 1971) và Hoàng Văn Thể (SN 1984), cùng trú tại huyện Yên Thế, Bắc Giang diễn ra khá nhanh vì cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hai bị cáo bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy với số lượng 19 bánh heroin. Trong đó, Thể đầu tư gần 2,5 tỷ đồng để mua ma túy và tìm nơi tiêu thụ, Minh có trách nhiệm tìm nguồn hàng để mua.

Bị cáo Trần Văn Minh (bên trái) và Hoàng Văn Thể nghe tuyên án (Ảnh: Hoàng Lam).

Ngày 15/12/2020, khi Minh đang giấu 19 bánh heroin mua được của một người đàn ông không rõ danh tính ở huyện Quế Phong (Nghệ An) trên xe khách để đưa về Bắc Giang thì bị công an huyện này bắt quả tang. Gần 3 tháng sau, Hoàng Văn Thể đến công an đầu thú.

Với số ma túy đặc biệt lớn này, cả Minh và Thể bị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị mức án tử hình. Hai bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình nhưng vẫn mong muốn pháp luật khoan hồng để có cơ hội được sống.

Khi được nói lời nói sau cùng, Trần Văn Minh không xin giảm nhẹ hình phạt mà chỉ gửi lời xin lỗi bố mẹ già.

Trong thời gian Hội đồng xét xử vào nghị án, Trần Văn Minh cố gắng trò chuyện với 2 cậu con trai và cô em gái. Cả ba đi từ quê vào Nghệ An từ sáng sớm. Vì vướng khẩu trang và tấm kính chống giọt bắn nên cả hai phía đều cố gắng nói thật to để đối phương có thể nghe rõ. Bởi vậy, cả phòng xét xử bất đắc dĩ phải nghe câu chuyện của ba bố con Trần Văn Minh.

Bị cáo Trần Văn Minh cố quay lại dặn dò các con sau khi lĩnh án tử (Ảnh: Hoàng Lam).

Cậu con trai thứ hai cố thuyết phục bố sử dụng tình tiết ông nội là bệnh binh để được xem xét giảm nhẹ hình phạt, Minh gạt đi. "Bố phạm tội, bố phải trả giá, đừng kéo ông vào khiến ông phải nghĩ ngợi thêm. Đã đi buôn ma túy thì xác định "được ăn cả, ngã làm ma", bố không oan đâu", bị cáo Minh nói.

Cố gắng cứng cỏi nhưng khi nhắc tới bố, giọng Minh như nghẹn lại, nhất là khi cậu con trai cả thông báo ông nội ốm nặng. Lâu nay, người cha già của Minh nằm liệt giường, nói không rõ lời. Không hiểu sao, ngay đêm trước ngày Minh bị đưa ra xét xử, ông lại tỉnh táo lạ thường, kêu tên đứa con trai "lâu rồi không thấy về".

"Cố gắng thay bố chăm sóc ông, ông già lắm rồi, chắc cũng không sống được lâu nữa đâu. Sau này xuống dưới đó, bố sẽ tạ tội với ông. Các con nhìn vào bố mà cố gắng làm ăn, không ai giàu được vì ma túy đâu, nhớ lấy", Minh dặn con.

Người đàn ông này nhắc các con thay mình thanh toán một số món nợ với người khác mà hồi chưa bị bắt Minh vay để làm ăn. Xác định nhận án tử và chấp nhận hình phạt nghiêm khắc của pháp luật nhưng Minh vẫn cố gắng động viên các con biết đâu vài năm nữa luật có thay đổi, cơ hội sống vẫn còn. Minh tỏ ra không vui khi 2 cậu con trai khóc sướt mướt, bởi "đàn ông dám làm dám chịu".

Bị cáo Trần Văn Minh ôm mặt khi bị dẫn giải ra khỏi phòng xét xử, khi hai đứa con khuất sau lưng (Ảnh: Hoàng Lam).

Khuôn mặt người đàn ông này giãn ra khi nhắc tới cô cháu gái "ngoan mà bướng" và biết mình sắp có một đứa cháu nữa. "Ông đặt tên cho cháu ông nhé, chưa biết là con trai hay con gái nên ông nghĩ hai cái tên sẵn luôn ông ạ", cậu con trai thứ bật khóc.

"Bố nghĩ được một cái tên rồi nhưng ra đây thì quên mất. Bố nhớ mấy đứa cháu quá, ở trong đó chỉ biết nghĩ tới chúng nó thôi", giọng Minh nghe nghèn nghẹn nhưng lại quát hai đứa con trai vẫn đang nhòe nhoẹt nước mắt.

Minh dặn con gửi tiền lưu ký nhưng gửi ít thôi, quần áo cũng không phải gửi nhiều, chỉ cần cái chăn mỏng và chiếc màn là được. "Xử xong là vào xiềng đấy, khi đó chắc được vào thăm. Nếu vào thăm được, cố gắng mua cho bố bát thịt chó, thèm quá. Trước khi chết chỉ ước ăn miếng thịt chó thôi", Minh nói to giữa phòng xét xử. Hai cậu con trai nghe thế lại càng khóc to hơn.

"Ơ hai cái thằng này. Không phải lo cho bố. Bố đã bảo bố làm được thì chịu được. Thay bố chăm sóc ông, bảo mấy đứa nhỏ là bố nhớ chúng nó lắm. Mà nhớ lời bố dặn, cố gắng làm ăn, đừng có dính vào ma túy, chưa ai giàu được bằng ma túy đâu" - sợ con quên nên Trần Văn Minh nhắc thêm một lần nữa.

Hội đồng xét xử vào tuyên án, cuộc trò chuyện của cha con bị cáo Trần Văn Minh phải dừng lại. Với số ma túy mua bán đặc biệt lớn, hai bị cáo Trần Văn Minh và Hoàng Văn Thể bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tử hình.

Bị dẫn giải rời khỏi phiên tòa, Trần Văn Minh cố gắng đưa cánh tay bị còng lên vẫy chào các con. Khi người thân khuất sau lưng, hai tay Minh bưng lấy mặt. Hình như gã khóc...

Hoàng Lam