Thương vụ ma túy bạc tỷ bất thành, hai người đàn ông lĩnh án tử

Dân trí Hoàng Văn Thể "đầu tư" cho Trần Văn Minh gần 2,5 tỷ đồng để đi buôn ma túy. Đang trên đường mang 19 bánh heroin về thì Minh bị công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 23/12, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Minh (SN 1971) và Hoàng Văn Thể (SN 1984), cùng trú tại huyện Yên Thế, Bắc Giang về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Hai bị cáo Trần Văn Minh (trái) và Hoàng Văn Thể nghe Hội đồng xét xử tuyên án (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, tối ngày 15/12/2020, lực lượng công an bắt quả tang Trần Văn Minh cùng 19 bánh heroin khi đối tượng đang đi xe khách từ huyện Quế Phong (Nghệ An) ra phía Bắc. Minh khai nhận số ma túy trên được mua từ một người đàn ông không rõ lai lịch tại huyện Quế Phong do một người quen giới thiệu với giá gần 2,5 tỷ đồng. Tiền mua ma túy của Hoàng Văn Thể đưa.

Biết không thể trốn tránh pháp luật, ngày 28/3/2021, Hoàng Văn Thể đến Công an tỉnh Nghệ An đầu thú, khai nhận hành vi cùng Trần Văn Minh mua bán trái phép 19 bánh heroin kể trên.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Cả hai thống nhất mua ma túy từ Nghệ An để đưa ra Bắc Giang bán kiếm lời. Trong đó, Hoàng Văn Thể chịu trách nhiệm về vốn và tìm nơi tiêu thụ, Trần Văn Minh chịu trách nhiệm đi tìm nguồn hàng. Tuy nhiên, khi Minh vừa mua được ma túy, đang vận chuyển về quê thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Hội đồng xét xử nhận định số lượng ma túy mà hai bị cáo mua bán là đặc biệt lớn, hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật cũng như có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

Tòa tuyên phạt Trần Văn Minh, Hoàng Văn Thể tử hình.

Hoàng Lam