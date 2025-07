Bắt khẩn cấp người đàn ông giật tiền của bé gái bán mắm ở TPHCM

Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Hải (SN 1985, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Thanh Hải bị điều tra về hành vi cướp giật tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, sáng 13/7, Công an phường Thới An tiếp nhận tin báo của bà V.T.H. (SN 1993, ngụ địa phương) về việc con gái bà bị cướp giật tài sản.

Cụ thể, tối 2 hôm trước, vợ chồng bà H. đi công việc và để cửa hàng bán mắm cho con gái tên là Đ.K.N. (SN 2014) trông coi. Thời điểm này, Nguyễn Thanh Hải đã đến giả vờ mua hàng và cướp giật số tiền gần 500.000 đồng của bé gái.

Khẩn trương truy xét, đến 20h30 ngày 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với Công an Phường Thới An đã bắt giữ Nguyễn Thanh Hải.