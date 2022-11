Bắt nhóm mua bán ma túy có tàng trữ súng ở Bình Dương

Ngày 19/11, Công an TX Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Huỳnh Tấn An (27 tuổi), Cao Minh Sắc (29 tuổi, cùng quê Cần Thơ) và Lê Hữu Luận (19 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Cao Minh Sắc và Lê Hữu Luận (Ảnh: Công an cung cấp).

Thông tin ban đầu, tối 16/11, Tổ tuần tra 171 Công an phường Phú Chánh (TX Tân Uyên) phát hiện Lê Hữu Luận có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Lực lượng chức năng phát hiện Luận cất giấu một túi nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy nên đưa về trụ sở công an làm việc.

Qua đấu tranh, Luận thừa nhận bên trong túi nylon là ma túy "đá" và đang đi giao hàng cho Huỳnh Tấn An.

Khẩu súng tự chế cùng 35 viên đạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ lời khai ban đầu, Công an phường Phú Chánh phối hợp Công an TX Tân Uyên đã bắt giữ Huỳnh Tấn An và tổ chức khám xét nơi ở của An ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một.

Tại đây, công an phát hiện và thu giữ trong túi quần của Cao Minh Sắc (ở cùng An) cất giấu 11 gói nylon chứa ma túy "đá"; An cất giấu 1 khẩu súng tự chế và 35 viên đạn.