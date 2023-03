Bắt giữ hai đối tượng mua bán ma túy, đâm cảnh sát bị thương

Ngày 12/3, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, khoảng 7h ngày 10/3, tại xã Nong U (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên), Công an huyện Điện Biên Đông chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên, bắt quả tang Hờ A Ly (SN 1985) và Lò Văn Hưng (SN 1991, cùng trú tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên), về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng bị công an bắt giữ (Ảnh: An ninh Điện Biên).

Vật chứng công an thu giữ là 24,57 gam heroine.

Đáng chú ý, khi phát hiện lực lượng công an làm nhiệm vụ vây bắt, hai đối tượng trên đã liều lĩnh dùng hung khí chống trả quyết liệt hòng thoát thân.

Cụ thể, trong quá trình tiếp cận, 2 đối tượng Ly và Hưng dùng kéo chống trả và đâm Thiếu úy Hồ A Dũng và Trung úy Đặng Văn Cầu (cán bộ Công an huyện Điện Biên Đông) bị thương, nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, tổ công tác đã bắt giữ thành công 2 đối tượng Ly và Hưng.

Tang vật vụ án (Ảnh: An ninh Điện Biên).

Sau đó, tổ công tác tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hờ A Ly. Quá trình khám xét, cảnh sát phát hiện thu giữ thêm 5,1 gam heroine; 8,17 gam ma túy tổng hợp và 24,5 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.