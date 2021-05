Bắt giữ đối tượng dùng giấy tờ giả để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Dân trí Do làm ăn thua lỗ, Phùng Mạnh Tu (quê ở Bình Định) sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, đăng ký ô tô giả để lừa các bị hại số tiền 1 tỷ đồng.

Ngày 24/5, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an thị xã An Nhơn vừa tiến hành bắt giữ đối tượng truy nã Phùng Mạnh Tu (31 tuổi, trú thôn Ngọc Thạnh, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, Bình Định).

Theo hồ sơ vụ việc ban đầu, tháng 3/2020, do làm ăn thua lỗ, Phùng Mạnh Tu đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả.

Đối tượng Phùng Mạnh Tu bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Bình Định).

Cụ thể là thửa đất số 2459, tờ bản đồ số 5, địa chỉ tại khu Quy hoạch tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Nhơn Hòa (xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn) và thửa đất số 850, tờ bản đồ số 9, địa chỉ tại thôn Trung Định, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn lừa bán cho anh Đ. V. T. (36 tuổi, ở huyện Tuy Phước), chiếm đoạt số tiền 350 triệu đồng.

Tháng 7/2020, Phùng Mạnh Tu tiếp tục sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả đối với ô tô mang BKS 77A - 103.84 (do Tu thuê) lừa bán cho chị T.T.H.V. (47 tuổi ở TP Quy Nhơn) chiếm đoạt số tiền 520 triệu đồng (theo báo cáo của bị hại).

Sau khi chiếm đoạt tài sản của các bị hại, Tu bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Nhơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra quyết định truy nã và xác lập chuyên án để tập trung lực lượng truy bắt đối tượng.

Khoảng 21h đêm 22/5, phát hiện Tu xuất hiện tại xã Nhơn Thọ, Đội điều tra tổng hợp báo cáo Trưởng ban chuyên án Công an thị xã An Nhơn, lập kế hoạch phá án bắt giữ Tu.

Doãn Công