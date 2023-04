Bắt giữ đôi nam nữ tàng trữ hơn 2kg ma túy ở Bình Dương

Chiều 26/4, Công an tỉnh Bình Dương đã trao thưởng nóng 8 triệu đồng cho ban lãnh đạo Công an TP Thủ Dầu Một vì có thành tích xuất sắc triệt phá, thu giữ số lượng lớn ma túy tại Bình Dương và huyện Củ Chi (TPHCM).

Theo đó, vào lúc 22h30 phút ngày 23/4, Công an TP Thủ Dầu Một tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ A.T. 1 (khu phố 12, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một).

Thời điểm kiểm tra, công an bắt quả tang Nguyễn Khánh Linh (28 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) đang tàng trữ 12 túi nilon miệng kéo chứa tinh thể đều nghi là ma túy. Qua giám định khối lượng ma túy là hơn 200gram (0,2 kg).

Số ma túy công an thu giữ tại nơi ở của Đỗ Đình Trung (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình lấy lời khai, Linh khai nhận số ma túy trên được lấy trộm của một người đàn ông sinh sống tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TPHCM rồi đem bán kiếm lời.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định người đàn ông là Đỗ Đình Trung (44 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TPHCM). Công an TP Thủ Dầu Một đã phối hợp với Công an huyện Củ Chi, TPHCM để điều tra.

Khám xét nơi ở của Trung, lực lượng chức năng thu giữ 5 hộp nhựa bên trong chứa tinh thể màu trắng; 21 túi nilon miệng kéo dính bên trong chứa tinh thể màu trắng, 7 túi nilon miệng kéo dính bên trong chứa 118 viên nén và 7 mảnh viên nén. Tổng khối lượng ma túy thu giữ là 1,9kg.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một đang củng cố hồ sơ đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự Đỗ Đình Trung và Nguyễn Thị Linh để điều tra hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.