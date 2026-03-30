Bắt giữ 3 người trộm hộp đen xe container ở Hải Phòng

Theo Công an Hải Phòng, khoảng 3h ngày 25/3 Công an xã Thanh Hà tiếp nhận tin báo về vụ trộm xảy ra trong đêm 24, rạng sáng 25/3 tại khu vực chợ Lại, thôn Lại Xá 1. Xe container biển số 51C-200.63, kéo theo rơ-moóc 15R-156.66 bị lấy mất thiết bị giám sát hành trình.

Ngay sau đó, Công an xã Thanh Hà phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng tổ chức điều tra. Lực lượng chức năng nhanh chóng làm rõ và bắt giữ 3 nghi phạm liên quan.

Nhóm bị bắt gồm Vũ Ngọc Đô (32 tuổi, trú tại xã Nam Đồng, Ninh Bình), Tống Văn Tiến (33 tuổi) và Lô Quốc Tiến (22 tuổi), cùng trú tại phường Đông Hải 1, TP Hải Phòng.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận đã bàn bạc, thống nhất trộm hộp đen để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tang vật vụ án đã được thu giữ.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người về hành vi Trộm cắp tài sản và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.