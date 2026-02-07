Khởi tố 3 người Trung Quốc trộm két sắt ở khu đô thị tại Hải Phòng

Ngày 7/2, Công an Hải Phòng cho biết, khoảng 23h30 ngày 26/1, Công an phường Hồng Bàng nhận tin báo vụ trộm tại căn nhà số 08-15 Mahattan, khu đô thị Vinhomes Imperia, Hải Phòng. Kẻ gian cạy phá phòng ngủ tầng 2, đập vỡ kính cửa sổ nhà vệ sinh và làm xáo trộn đồ đạc trong phòng.

Tài sản bị lấy gồm khoảng 7 lượng vàng miếng SJC, 4.100 USD, gần 100 triệu đồng cùng nhiều trang sức bằng vàng như nhẫn, dây chuyền, lắc tay để trong két sắt.

Ba nghi phạm thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hồng Bàng khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm. Lực lượng chức năng đồng thời thông báo đến các cửa khẩu quốc tế do nhận định các đối tượng có thể là người nước ngoài.

Đến 12h ngày 27/1, sau hơn 12 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái bắt giữ ba nghi phạm khi đang làm thủ tục xuất cảnh về Trung Quốc, đồng thời thu hồi toàn bộ tang vật.

Ba người bị bắt gồm Bai xianzheng (SN 1987), Song shiyong (SN 1996, cùng trú tại tỉnh Quảng Đông) và Li guangyuan (SN 1985, trú tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 3 nghi phạm về hành vi trộm cắp tài sản và tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.