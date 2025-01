Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ô tô đánh người ở trung tâm TPHCM

Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1, TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phước Pháp (SN 1993, quê An Giang) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Phước Pháp bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, sáng 3/1, Pháp lái ô tô đi từ hướng Hai Bà Trưng rẽ phải vào đường Đinh Công Tráng, phường Tân Định, quận 1. Lúc này, anh Nguyễn Thanh Thuận chạy xe máy trên đường cho rằng bị Pháp ép xe.

Khi đến đối diện số 80 đường Đinh Công Tráng, phường Tân Định, anh Thuận gõ vào cửa kính ô tô của Pháp. Tức giận về hành vi này của anh Thuận, Pháp xuống xe đánh liên tiếp vào mặt của nạn nhân, gây thương tích.

Camera ghi cảnh Pháp đánh anh Thuận (Ảnh: Công an cung cấp).

Chứng kiến sự việc, người dân xung quanh đến can ngăn. Thấy Pháp định lên xe rời đi, anh Thuận mở cửa ô tô chửi bới. Khi đó, Pháp xuống xe tiếp tục đánh vào mặt Thuận. Chưa dừng lại, bị can nhặt gạch đánh vào đầu anh Thuận và đe dọa, sau đó lên ô tô rời đi.

Nạn nhân đuổi theo, chặn đầu ô tô trước nhà 72 Thạch Thị Thạnh. Hai bên sau đó lao vào vật lộn trên đường. Lúc này, công an có mặt đưa cả 2 về trụ sở làm việc.