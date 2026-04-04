Bắt giam kẻ dùng sổ đỏ giả lừa bán 6.000m2 đất ở Phú Quốc

Ngày 4/4, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam Trần Tấn Bửu (44 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc) để điều tra về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của công an, đầu năm 2022, Bửu rao bán một thửa đất rộng gần 6.000m2 tại xã Dương Tơ, Phú Quốc cho bà T. (ngụ Quảng Ninh) với giá 6 tỷ đồng.

Bị can Trần Tấn Bửu (Ảnh: Công an cung cấp).

Tin tưởng vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bửu đứng tên, bà T. đã thanh toán 2,5 tỷ đồng.

Đến đầu năm 2024, khi làm thủ tục sang tên, bà T. mới phát hiện sổ đỏ trên là giả nên trình báo công an. Kết quả giám định và xác minh từ Văn phòng đăng ký đất đai cho thấy mọi thông tin trên giấy tờ Bửu cung cấp đều không có thật.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Tấn Bửu.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.