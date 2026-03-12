Tạm giữ hình sự nhóm thanh thiếu niên đánh bạn học bất tỉnh ở Phú Quốc

Ngày 12/3, Công an đặc khu Phú Quốc cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng, liên quan đến vụ nam sinh bị nhóm bạn đánh bất tỉnh.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Trần Quốc Thuận, Trần Dương Phương Đức (cùng 18 tuổi), Nguyễn Phúc Thọ (17 tuổi) và Dương Đình Đạt (19 tuổi).

Riêng Đoàn Vũ Khang, do chưa đủ 16 tuổi, đã được gia đình bảo lãnh để tiếp tục phối hợp điều tra.

Nhóm 5 đối tượng từ 16 đến 18 tuổi đã đánh bạn học nhập viện (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra hôm 7/3, bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Trần Quốc Thuận và L. (16 tuổi, học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cụm đặc khu Phú Quốc). Sau cuộc tranh cãi, cả hai hẹn gặp nhau để giải quyết.

11h cùng ngày, tại khu vực sau Nghĩa trang liệt sĩ đặc khu Phú Quốc, Thuận cùng nhóm bạn gồm Đức, Đạt, Thọ, Khang đã tấn công L. khi nạn nhân đến điểm hẹn. Nhóm này dùng tay, chân và mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào người L. cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Chỉ khi có người dân can ngăn, nhóm của Thuận mới dừng lại và rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân L. sau đó được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại Trung tâm Y tế Phú Quốc. May mắn, các vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Công an đặc khu Phú Quốc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, một đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên đánh đập dã man một bạn học đã lan truyền trên mạng xã hội Facebook.

Trong clip, dù nạn nhân đã ngã gục, nhóm đối tượng vẫn không dừng tay, liên tục dùng chân đạp mạnh vào người và dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu.

Một thanh niên trong nhóm còn ôm chặt nạn nhân, tạo điều kiện cho những người khác đấm đá. Bất chấp tiếng tri hô, ngăn cản từ bạn bè xung quanh, nhóm này vẫn hung hãn đá thẳng vào mặt nạn nhân trước khi rời đi.

Suốt quá trình xảy ra vụ việc, nhóm thanh thiếu niên liên tục có những lời lẽ thô tục, xúc phạm và đe dọa giết nạn nhân.