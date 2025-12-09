Bắt giam đối tượng vờ hỏi mua gà rán rồi giật dây chuyền vàng

Chiều 9/12, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Hữu Phước (38 tuổi, cư trú tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về tội Cướp giật tài sản.

Trước đó như Dân trí đưa tin, khoảng 13h ngày 22/11, do không có tiền tiêu xài nên Trần Hữu Phước nảy sinh ý định đi cướp.

Đối tượng Phước (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi Phước điều khiển xe máy đến khu vực đường Nguyễn Trường Tộ, khóm Châu Long 5, phường Châu Đốc thì phát hiện bà N.T.K.L. (70 tuổi, cư trú địa phương) đang trông xe bán gà rán của cháu, trên cổ có đeo dây chuyền vàng.

Lợi dụng vắng người, Phước tiến lại gần giả vờ hỏi mua gà rồi giật lấy sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng khoảng 3 chỉ, sau đó nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Dây chuyền vàng cướp được, Phước mang đến một tiệm vàng trên địa bàn phường Châu Đốc bán được 23 triệu đồng. Đối tượng dùng số tiền này tiêu xài cá nhân.