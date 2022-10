Bắt được nghi can vừa ra tù 3 ngày đã đâm chết người

Chiều 7/10, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận lực lượng công an đang truy tìm nghi can đâm người tử vong sau va quẹt giao thông.

Nam thanh niên đâm người đàn ông đi ô tô tử vong rồi chạy vào lâm viên lẩn trốn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo nhân chứng tại hiện trường, khoảng 13h cùng ngày, trên đường Hà Huy Tập (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy do một nam thanh niên điều khiển và xe ô tô do ông Y.T. (56 tuổi, ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) cầm lái.

Sau vụ va quẹt, nam thanh niên đã đuổi theo đến đoạn ngã ba đường Nguyễn Hữu Thấu - Hà Huy Tập để chặn chiếc xe ô tô lại. Sau đó, đôi bên xảy ra cãi vã.

Thời điểm này, nam thanh niên bất ngờ rút dao ra đâm thẳng vào người đàn ông khiến nạn nhân chưa kịp nhập viện cấp cứu đã tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ lại xe máy và nhanh chóng chạy vào lâm viên TP Buôn Ma Thuột lẩn trốn.

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tiếp nhận tin báo, hàng chục chiến sĩ công an đã tiến hành truy lùng để bắt giữ nghi phạm.

Khoảng 14h cùng ngày lực lượng CSCĐ với hàng chục chiến sĩ đã phong tỏa khu vực lâm viên TP Buôn Ma Thuột để truy tìm nghi phạm.

Hàng chục chiến sĩ công an bao vây khu vực lâm viên TP Buôn Ma Thuột.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, nghi can trong vụ án là đối tượng vừa ra tù được 3 ngày.

Công tác truy bắt nghi can giết người đang được tiến hành khẩn trương. Vụ việc cũng đang được điều tra, làm rõ.

Tối 7/10, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo UBND xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột) cho biết, từ chiều và đến thời điểm 18h30, lực lượng công an đang bố trí lực lượng phục kích tại địa bàn thôn Tân Hưng (xã Ea Kao) - nơi nghi can gây ra vụ án mạng sinh sống.

Ngoài ra công an cũng tỏa đi nhiều hướng đối tượng có khả năng tẩu thoát để đón lõng.

Truy bắt đối tượng vừa ra tù đã đâm chết người

18h50 tối 7/10, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị vừa bắt giữ được nghi can gây nên vụ án mạng nói trên.

"Công an TP Buôn Ma Thuột đã vây bắt được đối tượng này khi hắn đang lẩn trốn tại phường Khánh Xuân", Thượng tá Tuấn cho hay.

Nghi can được xác định là Đỗ Quang Mạnh (21 tuổi, ngụ thôn Tân Hưng, xã Ea Kao). Mạnh từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích và vừa mãn hạn tù được 3 ngày.

Đối tượng Mạnh thời điểm bị bắt giữ.

Như vậy sau hơn 5 giờ gây án, đối tượng đã bị bắt giữ để tiếp tục điều tra.