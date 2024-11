Bắt đối tượng trộm gần 2 cây vàng ở Điện Biên

Chiều 8/11, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, tổ an ninh trật tự bản Phiêng Đất B, phối hợp với Công an xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Quàng Văn Dọn (SN 1989, ở huyện Tủa Chùa), đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Dọn cùng số tang vật là 19,5 chỉ vàng cùng gần 25 triệu đồng tiền mặt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, khi phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng Dọn đã mang theo tang vật bỏ chạy, tuy nhiên vẫn bị người dân và cơ quan công an khống chế.

Tang vật thu giữ từ đối tượng Dọn gồm 19,5 chỉ vàng và gần 25 triệu đồng tiền mặt.

Vật dụng mà Dọn sử dụng để phá két sắt, trộm cắp tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua đấu tranh khai thác, Quàng Văn Dọn khai nhận ngoài vụ trộm trên, từ tháng 7 đến nay đối tượng này đã thực hiện trộm cắp trót lọt 6 vụ khác tại địa bàn huyện Tủa Chùa, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, tổng tài sản trộm cắp được khoảng 600 triệu đồng.

Để trộm cắp, Dọn sử dụng nhiều vật dụng để phá két sắt như kìm, kéo, dao để cạy cửa nhà dân.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.