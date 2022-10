Hung thủ giết người trốn truy nã hơn 30 năm không thoát

Ngày 11/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Nghệ An, đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ thành công Trần Văn Dần (SN 1962, quê huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) - đối tượng bị truy nã về tội "Giết người".

Đối tượng Trần Văn Dần bị bắt giữ sau 31 năm trốn truy nã (Ảnh: B.C).

Theo hồ sơ, đầu giờ chiều 12/8/1991, sau khi đánh vợ, Dần đến Xí nghiệp liên hiệp thiếc Quỳ Hợp, đâm chết thủ kho của xí nghiệp này. Sau khi gây án, Trần Văn Dần bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan cảnh sát điều tra phát lệnh truy nã.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Truy nã - Truy tìm, Phòng cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Nghệ An xác định Trần Văn Dần đang lẩn trốn tại xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk dưới cái tên Trần Duy Dần.

Trưa 10/10, tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị Công an tỉnh Đắk Lắk ập vào nhà, bắt giữ thành công Trần Văn Dần trước sự kinh ngạc của đối tượng.

Hiện Trần Văn Dần đã được di lý về Nghệ An để phục vụ điều tra.