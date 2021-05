Bắt đối tượng dâm ô bé gái 9 tuổi

Dân trí Trên đường đi học về, bé gái 9 tuổi bị một người đàn ông chặn đường và có hành vi dâm ô.

Ngày 20/4, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam vừa phối hợp với Công an xã Tiên Tân, Công an phường Lam Hạ và các xã, phường trên địa bàn thành phố Phủ Lý bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Vươn (SN 1971), trú tại tổ dân phố Hoàng Lương, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Vươn tại cơ quan công an (ảnh: Công an Hà Nam).

Trước đó, ngày 18/4, sau khi tiếp nhận trình báo của gia đình cháu N. (SN 2012) là học sinh một trường tiểu học trên địa bàn thành phố Phủ Lý về việc cháu bị một đối tượng chặn đường và có hành vi dâm ô khi đang trên đường đi học về.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Phủ Lý đã phối hợp với Công an các phường, xã trên địa bàn tiến hành rà soát, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn. Qua rà soát, lực lượng công an xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Hoàng Vươn.

Tại cơ quan công an đối tượng Vươn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đức Văn