Bắt đối tượng bị truy nã quốc tế về tội dâm ô đang trốn tại Hội An

Ngày 20/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng, cơ quan chức năng liên quan bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế tại thành phố Hội An.

Ông Divers Kenneth (thứ 2 từ trái sang) tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Theo đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Đại sứ quán Anh, Công an thành phố Hội An và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh nắm tình hình, theo dõi, xác minh thông tin về đối tượng truy nã quốc tế này.

Đến ngày 18/1, tại phường Cẩm Nam, TP Hội An, lực lượng công an đã tổ chức bắt đối tượng bị truy nã quốc tế có tên Divers Kenneth (sinh năm 1944, sinh quán: Lochwinnoch, Vương Quốc Anh).

Divers Kenneth bị phía Anh truy nã về tội danh "Thực hiện các hành vi dâm ô", "Tấn công tình dục" và bị thông báo truy nã quốc tế bởi Ban Tổng Thư ký Interpol.

Sau khi tiến hành đầy đủ các thủ tục, Công an tỉnh Quảng Nam đã bàn giao đối tượng cho Cảnh sát Vương Quốc Anh di lý về nước để giải quyết theo quy định.